الكشف عن ثمن خاتم خطوبة رجوة آل سيف من ولي عهد الأردن

المصدر: البيان

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كشفت صحيفة "الكونفيدينشيال" الإسبانية عن ثمن خاتم الخطوبة الذي قدمه ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف.

وأشارت إلى أن الخاتم الذي احتوى على جوهرة ملونة للغاية على شكل حبة "كمثرى" جذب الكثير من الاهتمام.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجوهرة، استشارت الصحيفة الصائغ إدواردو نافارو، الذي أخبر أنها "قطعة فريدة، قائلا: "إنه ألماسة على شكل كمثرى ومحاطة بأحجار أخرى من الألماس المصقول بالزمرد وتنتهي بالذهب الأبيض".

وأوضح أنه نظرًا لحجم الماس وعدد القيراطات، خاصة الماسة الرئيسية، نجد أنفسنا أمام خاتم قد يصل سعره إلى حوالي 100000 يورو " .

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن الأربعاء الماضي خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد.

وقال الديوان عبر حسابه على تويتر: الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".

وهنأت الملكة رانيا العبدالله اليوم ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني بمناسبة خطوبته على الآنسة رجوة آل سيف .

وقالت عبر "تويتر" : رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير.

من هي رجوة آل سيف؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية وفق صحيفة الدستور الأردنية.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

نبذة عن ولي عهد الأردن

أما الأمير حسين فهو من مواليد عمان 28 يونيو 1994، وهو أكبر أولاد الملك عبدالله والملكة رانيا وله شقيق هو الأمير هاشم وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

أنهى دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة قبل ان يتلقى، كما والده وجده الراحل الملك حسين، دروسا عسكرية في ساند هيرست الملكية في بريطانيا والتي تخرج منها عام 2017.

والأمير حسين هو ولي عهد الأردن منذ عام 2009.

وفي يوم الثلاثاء السادس من ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من يوليو عام 2022 ميلادية، أعلن الديوان الملكي الأردني عن خطبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس بحضور الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، كما حضر الخطوبة عدد من أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.