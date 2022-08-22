جراحة ناجحة بمنظار البطن لمريضة تعاني من حمل خارج الرحم

المصدر: البيان

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نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران في السعودية بالتعامل مع حالة مرضية تعاني من ألم شديد أسفل البطن واضطرابات في العلامات الحيوية.

وقالت صحة نجران، بعد التشخيص مخبرياً وبالأشعة التليفزيونية اتضح أن المريضة تعاني من وجود تجمُّع دموي وحمل خارج الرحم في قناة فالوب اليسرى، إذ تقرر إجراء الجراحة العاجلة بمنظار البطن تمكن من خلالها الفريق الطبي من استئصال كيس الحمل وإيقاف النزيف بدون أي مضاعفات أثناء العملية وبعدها.

وتم تقديم الرعاية الصحية للمريضة في أقسام التنويم لمدة يوم واحد بعد إجراء العملية، وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.