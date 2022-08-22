1.7 مليار دولار.. محكمة تقضي بغرامة تاريخية على "فورد" بسبب حادث

المصدر: البيان

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تعتزم شركة فورد موتور الاستئناف على حكم بغرامة بقيمة 1.7 مليار دولار ضدها بعد حادث تحطم شاحنة أودى بحياة زوجين في جورجيا، حسبما قال ممثل الشركة أمس الأحد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المحامي جيمس بتلر جونيور، إن المحلفين في مقاطعة جوينيت، شمال شرق أتلانتا، أصدروا الحكم في قضية استمرت لسنوات تتعلق بشاحنات فورد معيبة بشكل خطير، حسب "سبوتنيك".

وبحسب ملف القضية، فقد لقي ملفين وفونسيل هيل مصرعهما في أبريل 2014 إثر انقلاب سيارتهما فورد F-250 موديل عام 2002، وكان ولداهما كيم وآدم هيل المدعيان في قضية الموت الخطأ.

وقالت شركة فورد في بيان: "بينما نتعاطف مع عائلة هيل، لا نعتقد أن الحكم مدعوم بالأدلة، ونخطط للاستئناف".

وقرَرت هيئة المحلفين فرض تعويضات على فورد، لبيع 5.2 ملايين شاحنة من طراز "سوبر ديوتي" بدعوى أن سقوفها ضعيفة، ما تسبب بمصرع الركاب في الحادث.

يذكر أن هذا الحكم من أكبر الأحكام في تاريخ جورجيا وهو حكم كبير في قضية تتعلق بحادث تورطت فيها شركة السيارات، حيث جرت العادة ألا تتجاوز الأضرار في هذه الأنواع من القضايا ملايينَ الدولارات، وغالباً ما تتم تسوية الأمر خارج المحكمة.

ومنحت هيئة المحلفين في جورجيا المدعيين كيم وآدم هيل، ابنَا الزوجين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، يوم الخميس 24 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، حيث ألقت هيئة المحلفين بـ 70% من الخطأ في القضية على شركة "فورد".