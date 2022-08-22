إنهاء ترميم مقصورة «آمون رع»

المصدر: (دبي - البيان)

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أنهي فريق العمل من مرممي وأثريي المجلس الأعلى للآثار المصري، أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع، إحدى المقاصير السبع الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس بمحافظة سوهاج.

وأوضح محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، إن مقصورة الإله آمون رع هي إحدى المقصورات السبع الموجودة بمعبد ستي الأول بأبيدوس، وهي مقصورة خصصت لعبادة الإله آمون رع، ويوجد في نهاية المقصورة باب وهمي من الناحية الغربية، وتحمل جدران المقصورة عدداً من المناظر تمثل رحلة الزورق المقدس للعالم الآخر، وبعض الطقوس الدينية وتقديم القرابين للإله آمون رع.

وأشار سعدي زكي، مدير عام ترميم آثار مصر العليا، إلى أن أعمال ترميم مقصورة الإله آمون رع استغرقت نحو 3 أشهر.