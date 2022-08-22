صور مذهلة للشفق القطبي

المصدر: (دبي - البيان)

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التقط رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية صوراً مذهلة للشفق القطبي، تظهر آثار انفجار «آكلي لحوم البشر» من الشمس، مما تسبب في حدوث عواصف مغناطيسية على الأرض، وفق «ديلي ميل».

والتقط رائد فضاء ناسا، بوب هاينز، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة «سبيس إكس» في أبريل، الصور المذهلة من القبة، وهو مرصد من سبع نوافذ يوفر أفضل مكان لالتقاط المناظر الخلابة للأرض.

وتحدث ظاهرة الشفق القطبي عندما تضرب جزيئات العواصف الشمسية الغازات في الغلاف الجوي لكوكبنا، وغالباً ما يؤدي الاصطدام إلى هذه العروض اللافتة للنظر. يمكن أيضاً رؤية الشفق القطبي من أماكن في أقصى الشمال مثل ألاسكا وكندا وغرينلاند والنرويج والسويد وفنلندا.