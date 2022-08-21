سوريا.. الكشف عن أخطاء كبيرة في تقرير الطب الشرعي بشأن مقتل الطفلة جوى

المصدر: البيان

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أكد مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي السوري الدكتور زاهر حجو أن التقرير الشرعي الأولي حول وفاة الطفلة جوى استانبولي كان يشوبه أخطاء عديدة.

وقال حجو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فرع الأمن الجنائي بحمص إن التقرير الأول كتبته لجنة مؤلفة من 3 أطباء برئاسة رئيس مركز الطب الشرعي في حمص الدكتور جورج صليبي الذي قدم استقالته اليوم على إثر الأخطاء الواردة في التقرير.

ولفت إلى أن التقرير الأول لم يستطع تأكيد أو نفي وجود اعتداء جنسي بسبب عدم قيام اللجنة بتشريح الجثة حيث كان من المفترض أن تقوم بذلك كما أن اللجنة توقعت أن الكسر الموجود على الجمجمة ناجم عن ضربة وهو سبب الوفاة.

وقال حجو "لاحظنا منذ اليوم الأول أن التقرير تشوبه أخطاء يمكن وصفها في بعض الأحيان بأنها كبيرة لافتاً إلى أنه تم التواصل مع رئيس فرع الأمن الجنائي بحمص وبحث فرضية وجود اعتداء حتى تم التأكد من حصوله اليوم بعد فحص دقيق، مشيراً إلى أنه لم يكن من الممكن التحدث عن هذا الأمر من أجل سرية التحقيق ومجرياته وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأوضح أن إعادة الفحص أوصلت إلى استنتاج نهائي بأن سبب وفاة الطفلة هو صدمة ألمية مترافقة مع نزف إضافة إلى نقص الأكسجة الناجم عن الضغط على العنق وأعلى الصدر.

ولفت الدكتور حجو إلى أن الكسر في الجمجمة تم بعد الوفاة وليس قبلها محملاً الطبابة الشرعية المسؤولية من خلال إصدار التقرير الأول المشوب بالأخطاء والذي لا علاقة لوزارة الداخلية به.