وجدوا جثتيهما في حفرة بجوار السرير.. نهاية فاجعة لزوجين أثناء التنقيب عن الآثار

المصدر: البيان

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لقي زوجان مصريان مصرعهما إثر سقوطهما في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزلهما.

وذكرت صحيفة المصري اليوم أن التحريات كشفت مصرع بائع فواكه وزوجته سقطا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل مسكنهما بمنطقة الصف جنوب الجيزة.

وأضافت التحريات، أن الزوجين قاما بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما، منذ فترة، فسقطا في حفرة بجوار سرير غرفة نومهما، مما أدى لمصرعهما في الحال.

كانت مباحث الجيزة تلقت بلاغا بمصرع "فكهاني" وزوجته داخل مسكنهما بمنطقة الصف،حيث انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة الزوج 55 سنة، وزوجته 40 سنة بعد سقوطهما في حفرة تم حفرها للتنقيب عن الآثار.

وبسؤال أسرة الزوجين لم يتهموا أحد جنائيا في وفاتهما، وأن الزوجين ينقبان عن الآثار منذ فترة، وتم استخراجهما من الحفرة.