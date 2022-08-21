مقتل وإصابة 15 شخصاً في حادث مروع بالجزائر

المصدر: البيان

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توفي 9 أشخاص وأصيب 6 آخرون في حادث مروري جنوب الجزائر.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الحادث ناجم عن اصطدام حافلة نقل عمال وشاحنة نقل محروقات بالطريق الوطني على بعد 185 كيلومترا عن بلدية برج عمر إدريس بولاية إليزي في جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن الحادث وقع مساء أمس السبت.

وقامت السلطات الجزائرية بتركيب مئات الكاميرات لمراقبة المخالفات المرورية بهدف التقليل من الحوادث التي تشهد منحى تصاعديا منذ سنوات.