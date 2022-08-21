استخراج عملة معدنية من طفلة سعودية ظلت عالقة بداخلها لمدة 4 أعوام

المصدر: البيان

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تمكن أطباء سعوديون من استخراج عملة معدنية ظلت عالقة بداخل طفلة عمرها 11 عاماً لمدة 4 سنوات.

واكتشف الأطباء جسماً غريباً في الجزء العلوي من المريء خلال فحوصات روتينية للطفلة.

ابتلعت الطفلة العملة المعدنية عن طريق الخطأ، ولم تُبلّغ والدَيْها، كما أنه لم تظهر عليها أي أعراض على الإطلاق، أو ضيق في التنفس، بالرغم من مراجعتها المستشفى مرات عدة خلال العامين الأخيرين؛ إذ إنها تعاني مرض (فقر الدم المنجلي).

وفي نقاش طبي حول الأخطاء الطبية عالميًّا تناول أطباء سعوديون هذه القصة، التي أشاروا فيها إلى أنه تم استخراج القطعة المعدنية من جسم الطفلة بعد 4 سنوات من ابتلاعها. وفقا لصحيفة "سبق".

وبحسب المتحدثين فإن الجسم المعدني ظهر في أشعة الصدر التي أُجريت للطفلة قبل أربع سنوات خلال فحص روتيني، واعتقد حينها الطبيب المعالج أنها قد تكون قطعة من قلادة أو أزرار ملابسها، إلا أنه بعد إجراء أشعة صدر جديدة مؤخرًا لوحظ وجود الجسم ذاته، وهو ما كشف عن وجود خطأ، وضرورة التدخل الطبي السريع.

وتم نقل الطفلة إلى غرفة العمليات بعد إجراء الفحوصات الطبية كافة، وقرر الجراحون عمل شق في منطقة الرقبة لاستخراج العملة المعدنية في عملية حساسة.

وتمكنت الطفلة من مغادرة المستشفى بعد أربعة أيام، وتمت متابعتها أسابيع عدة حتى تم التأكد من أن كل شيء عاد إلى طبيعته، ولوحظ تحسُّن جسمها ووزنها.