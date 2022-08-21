وزارة الصحة السعودية تحقق في صرف 40 مليون ريال "بدلات" لموظفين في الطائف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت وزارة الصحة السعودية ممثلة في إدارة البدلات العامة للرواتب والأنظمة، تحقيقاً في صرف بدلات تتجاوز 40 مليون ريال لموظفين في مستشفيات الشؤون الصحية في محافظة الطائف.

وبحسب صحيفة عكاظ، لوحظ صرف مبالغ لموظفين لا تنطبق عليهم ضوابط وشروط صرف البدلات النظامية، ويبلغ عدد الموظفين والموظفات المطلوب التحقق من أحقيتهم في صرف البدلات، 382 موظفًا وموظفة.

وتطالب وزارة الصحة بإرفاق المسوغات القانونية «الحكم القضائي في حال كان سبب الصرف حكمًا قضائيًا»، وفي حال عدم وجود ما يبرر الصرف توقف البدلات، مع استعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق.

وأشارت الوزارة إلى سرعة الرد خلال أسبوع، أو سيتم إيقاف البدلات عن الموظفين من قبل الوزارة، في ظل تجاوز المبالغ المصروفة 35 مليون ريال، وتراوحت البدلات بين 1150 و 400 ألف ريال.