محرك من السيراميك يخفض كلفة إطلاق المركبات الفضائية

المصدر: (دبي - البيان)

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ابتكر مهندسو شركة «إيكيبو» الروسية محركاً من السيراميك، يسمح بتخفيض كتلة المركبة الفضائية، ما يساعد على توفير الوقود، وحمل المزيد من البضائع إلى الفضاء، وفق ما نشرت صحيفة «إزفيستيا».

وقد توصل المهندسون إلى هذا الابتكار من خلال تعلمهم طريقة للصق أجزاء السيراميك مع بعض لتصبح قطعة واحدة. وكان يعتقد سابقاً أنه يستحيل «لصق» قطع السيراميك مع بعضها لتبدو قطعة واحدة. ولكنّ مهندسي شركة «إيكيبو» تمكنوا من ابتكار تكنولوجيا خاصة للصق أجزاء السيراميك، تتضمن تغليف مناطق لصقها بمعجون نانوي.

وقد وصل مستوى كفاءة المحركات الحرارية، بما فيها محركات الاحتراق الداخلي في الوقت الحاضر، إلى السقف التكنولوجي. ويكاد يكون من المستحيل رفعه عن طريق تغيير تصميم المحرك. ومشكلة المحركات الحديثة تكمن في أنها مصنوعة من سبائك معدنية يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 1700 درجة مئوية.