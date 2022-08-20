مجزرة في حادث دهس مرعب بتركيا

المصدر: دبي: السيد محمود المتولي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع حادث دهس مرعب في مدينة ماردين التركية تسبب في مقتل 16 شخصاً وإصابة 29 آخرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة دهس حافلة لحشد من المارة بعد تعطل مكابحها.

ويظهر الفيديو الحافلة تسير بسرعة جنونية، وقائدها فاقد السيطرة عليها، ويصطدم بكل ما يقابله في لقطة تبدو وكأنها من فيلم هوليودي.

ولسوء الحظ فإن المنطقة التي وقع بها الحادث كانت مكتظة بالسيارات والمارة، مما أصابهم بالفزع والهلع .

وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن حادث سير مروعاً وقع على طريق غازي عنتاب اليوم السبت، بين سيارة إسعاف وحافلة نقل ركاب، أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن حادثاً وقع في محافظة ديريك بمقاطعة ماردين نتيجة تعطل فرامل حافلة أدى إلى اصطدامها بحشد من الناس.

وقالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين"، إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وأضافت ان 3 من عناصر الإطفاء ومسعفين وصحافيين من بين القتلى.