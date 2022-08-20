الداخلية المصرية تكشف سبب حريق مول شهير بالاسكندرية

المصدر: البيان

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أكدت وزارة الداخلية المصرية عدم وجود إصابات أو أي تأثير لمبنى مول تجاري شهير في الإسكندرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بتاريخ اليوم 20 الجارى من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في التكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج امتد إلى "مظلة" خاصة بإحدى البوابات، وتمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان حريق ضخم قد اشتعل في أحد مراكز التسوق الشهيرة بالاسكندرية شمال غرب مصر وتمت السيطرة عليه بالكامل وفق اليوم السابع.

وورد بلاغ لقسم شرطة محرم بك يفيد نشوب حريق هائل في مركز تسوق شهير، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وإسعاف إلى موقع البلاغ وفق صحيفة أخبار اليوم.

وتبين من المعاينة نشوب حريق هائل بالمول وجاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال.

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