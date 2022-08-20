القبض على قاتل الطفلة السورية جوى وكشف هويته وصورته

المصدر: البيان

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ألقت السلطات السورية، اليوم السبت، القبض على قاتل الطفلة جوى إستانبولي، البالغة من العمر 3 سنوات، والتي عثر على جثتها مشوهة ومرمية في مكب نفايات.

وكشفت وزارة الداخلية السورية عن هوية القاتل ونشرت صورة له .

وقالت الوزارة في حسابها على فيسبوك "من خلال التحقيقات التي أجراها فرع الأمن الجنائي في حمص بجريمة قتل الطفلة جوى وبالبحث والتحري وتتبع الأدلة والقرائن تم التوصل إلى معرفة القاتل وتبين أنه يدعى (مدين الأحمد) وإلقاء القبض عليه بتاريخ 16/8/2022, وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على استدراج الطفلة إلى منزله بتاريخ 8/8/2022 كونه من الجيران والاعتداء عليها وقتلها، ثم قام بوضعها بأكياس قمامة ورميها ليلاً في حاوية القمامة بذات الحي" .

وأضافت الوزارة أنه سيتم تقديم القاتل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل .

وقال قائد شرطة حمص، العميد أحمد الفرحان، في تصريحات تلفزيونية: "نتيجة المتابعة والبحث تمكّن فرع الأمن الجنائي من إلقاء القبض على قاتل الطفلة جوى خلال فترة قصيرة".

وأضاف أن "القاتل من أبناء الحي ذاته، وهو معروف بتعنيف الزوجة والأطفال، ويعاني من أحوال مادية ونفسية سيئة، ودافع القتل لديه بالأساس غريزي"، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقه، وسيتم تقديمه إلى القضاء.

وكانت الطفلة قد اختفت لأيام قبل أن تعثر أجهزة أمن النظام عليها "مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص"، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية وتعرفت والدتها على الجثة.

واتضح أن "سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة".

يشار إلى أن صور الطفلة كانت تصدرت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد منذ اختفائها، حيث عبر المواطنون عن حزنهم الكبير وغضبهم من الحادثة.

فيما طالب نشطاء ومواطنون بالقصاص العاجل والسريع من مرتكب هذه الجريمة المروعة، لمنع تكرار حدوثها، حيث تسببت الحادثة بحالة خوف كبير على الأطفال في البلاد.