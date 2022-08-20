مستنيك في الآخرة ياظالم.. مصري ينتحر خلال بث مباشر

المصدر: البيان

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أقدم شاب مصري من محافظة البحيرة شمال مصر أمس الجمعة على الانتحار خلال بث مباشر على فيسبوك، بعد تناول قرصين من حبوب "حفظ الغلال".

وأحدثت الواقعة ضجة كبيرة وانتشار واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

"مستنيك في الآخرة"

وتحدث الشاب في البث المباشر عن تعرضه لظلم كبير من أحد أبناء قريته، قائلا: "مستنيك في الآخرة عشان ظلمك ليا"، وأوضح أن أحد أقاربه اتهمه "بتصوير زوجته". وفقا لـ "العربية نت".

كما دافع قبيل انتحاره عن نفسه، مؤكدا أنه لم يخطئ في حق أحد وأن الشخص الذي رماه بالاتهامات كاذب، لافتا إلى أنه "سيريح عائلته منه حتى لا يسبب لهم متاعب، وسيكتفي بالاقتصاص ممن ظلمه وأخذ حقه منه يوم القيامة".

وعقب البث المباشر، وفور علم أهله بالواقعة نقلوه فورا إلى مركز السموم بالإسكندرية في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله المستشفى.

يشار إلى أن الشاب الثلاثيني أوصى خلال المقطع المقربين منه بأبنائه، ثم بعدها سالت دموعه بغزارة.

من جهتها، بدأت النيابة العامة التحقيق في الحادثة، ومن المقرر أن يتم استدعاء من ذكرهم بالاسم في "اللايف الأخير".