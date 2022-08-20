توضيح من المرور السعودي بشأن استبدال رخصة القيادة للوافدين المغادرين بتأشيرة «خروج نهائي»

المصدر: البيان

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أوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية أنه يمكن للوافد بعد مغادرته المملكة بتأشيرة خروج نهائي وعودته مجددا إليها بهوية مقيم جديدة، مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديدة.

وأكدت أنه في حال انتهت رخصة القيادة للوافد ثم مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وعودته مجددا إلى السعودية، فيتم سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يجوز للوافد القادم إلى المملكة بتأشيرة الزيارة، القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

متطلبات إصدار رخصة قيادة (خصوصي):

- إتمام 18 عاما.

- أن لا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.

- اجتياز اختبار القيادة.

- دفع الرسوم.

- تسديد المخالفات (إن وجدت).

- لغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

أما من أتموا 17 عاما، فيمكنهم استخراج تصريح القيادة وإحضار صور شخصية وكشف طبي، وتقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة.