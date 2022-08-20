حادث مريب.. قطعة قدم بشرية في حوض سباحة بأمريكا

المصدر: أ ف ب

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عثر أحد الموظفين على قطعة من قدم بشرية في نبع حار في يلوستون، بحسي ما اعلن المتنزه الوطني الأمريكي الذي يحقق في ملابسات الوفاة.

ووجد أحد الموظفين الثلاثاء الماضي جزء القدم البشرية داخل حذاء في "أبيس بول"، أحد أعمق أحواض المياه الساخنة الطبيعية في المتنزه، وتبلغ حرارة المياه فيه 60 درجة مئوية.

وأوضح بيان أصدره يلوستون أن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المتنزه بيّنت أن "أمراً حصل لشخص صباح يوم 31 يوليو 2022" في هذا الحوض.

وأضاف المتنزه في بيانه أن المعطيات المتوافرة إلى الآن لا تحمل على الاعتقاد بحصول عمل جرمي، مشيراً إلى أن "التحقيق مستمر لتحديد ملابسات الوفاة".

وهذا الحادث المأسوي ليس الأول في المتنزه الوطني الشهير الواقع في الغرب الأميركي، وهو الأقدم في الولايات المتحدة.

ففي 2016، لقي شاب مصرعه على إثر سقوطه من جسر للمشاة في نبع ساخن آخر ، فيما أدى حادث مماثل العام المنصرم إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.

وجددت السلطات تنبيه الزوار إلى وجوب البقاء على الممرات و"توخي الحذر الشديد" بالقرب من نقاط الطاقة الحرارية الأرضية.

وبلغ عدد زوار المتنزه الضخم الممتد بين ولايات وايومنغ وأيداهو ومونتانا (شمال غرب الولايات المتحدة) نحو 4,8 ملايين عام 2021.

ويشتهر المتنزه بنشاطه الحراري الأرضي ويضم نحو نصف الينابيع الساخنة النشطة في العالم.

