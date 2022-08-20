صاعقة رعدية تقتل طفلاً وشاباً في السعودية

المصدر: البيان

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لقي طفل وشاب مصرعهما أمس الجمعة، إثر صاعقة رعدية أصابتهما خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة صبيا في السعودية.

ووفقًا لصحيفة سبق، فإن الشاب كان يرعى الأغنام بقرية الخوارية وفي طريقه للعودة للمنزل هربًا من الأمطار، وتعرض لصاعقة أصابته أمام ذويه وأردته في الحال، في حين فشلت محاولات الأسرة لإنقاذه.

وشهد المحافظة حادثة أخرى في اليوم نفسه، حيث توفي طفل إثر إصابته بصاعقة رعدية أثناء وجوده في مزرعة ذويه خلال الأمطار في قرية العدايا.

وشهدت محافظات منطقة جازان هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة، فيما تواصل المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها من مخالفة تعليمات السلامة في مثل هذه الحالات.