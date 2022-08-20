روكا إمبريال.. قلعة إمبراطورية تؤانس البحر بمعمار من القرون الوسطى (فيديو)

المصدر: البيان

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إنها بلدة روكا إمبريال في منطقة كالابريا بإيطاليا.

فعلى تل يبلغ ارتفاعه 200 متر، تم ترتيب المنازل حول القلعة الامبراطورية، المطلة على مياه البحر، والتي استمدت روكا إمبريال اسمها منها.

تعتبر روكا إمبريال، بشوارعها الضيقة ومعمارها من القرون الوسطى، مجموعة طبيعية متكاملة.

يبلغ عدد سكان روكا إمبريال 3306 نسمة، ويغمرها البحر الأيوني، وتقع على الحدود مع بازيليكاتا.

تشتهر روكا إمبريال بالليمون الفاخر الذي، بالإضافة إلى الاعتراف به كمنتج غذائي زراعي تقليدي، حصل مؤخرًا على علامة IGP المرموقة.