الهند تستعيد 7 قطع أثرية من اسكتلندا

المصدر: غلاسكو ــ أ ف ب

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سلّم متحف غلاسكو رسمياً للهند أمس سبع قطع أثرية كانت قد نُهبت خلال فترة الاستعمار في القرن التاسع عشر، في سابقة لمؤسسة ثقافية في المملكة المتحدة.

وقالت منظمة «غلاسكو لايف» التي تدير مجموعات متحف المدينة الاسكتلندية، في بيان إنها «رحبت بممثلي البعثة الدبلوماسية الهندية لنقل الملكية». وكانت هذه القطع الأثرية السبع نُهبت من أماكن مقدسة بينها معابد وتم التبرع بها لمجموعات متاحف المدينة.

وسُرقت ست من القطع من شمال الهند في القرن التاسع عشر، فيما القطعة السابعة، وهو سيف احتفالي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر تقريباً، تم شراؤه بشكل غير قانوني بعد سرقته من مالكيه الأصليين.

و قرر متحف غلاسكو إعادة 51 قطعة: فبالإضافة إلى القطع السبع المخصصة للهند، هناك 19 قطعة برونزية من مملكة بنين السابقة ستعاد إلى نيجيريا، و25 قطعة مختلفة.