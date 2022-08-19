حيلة شيطانية.. قتل زوجته في البيت وارتكب بجثتها حادثاً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في واقعة غريبة ومريبة، قتل رجل زوجته في بيتهما بالمنوفية في دلتا مصر، بعد مشادة بينهما، وخطرت له فكرة شيطانية بأن يحمل جثة زوجته ويضعها في سيارته ثم اصطدم في عمود إنارة، ثم أخرج جثة زوجته وكأن سبب وفاتها حادث السيارة، لكن لم تكتب لحيلته الشيطانية النجاح.

وتفصيلاً..تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في وسط دلتا النيل بشمال مصر، من ضبط المتهم بقتل زوجته قبل محاولة هروبه خارج البلاد، وتبين أنه قام بالتعدي عليها بالضرب مما أودى بحياتها، ثم بعد ذلك حملها داخل سيارته وقام بالاصطدام بعمود إنارة لإيهام المارة أنها توفيت نتيجة الاصطدام.

وورد بلاغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بحدوث تصادم على إحدى الطرق بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة أحد الأشخاص وبرفقته زوجته وكريمته اصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، ونتج عن ذلك وفاة زوجته إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة وفق صحيفة المصري اليوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال اعتزامه السفر خارج البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث أقر بالتعدى على زوجته بالضرب بمسكنهما الكائن بدائرة المركز محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب وفاتها اختمرت فـى ذهنه فكرة افتعال واقعة حادث السيارة، وقام بوضع المجنى عليها داخل السيارة، وقام بالاصطدام عمدًا بأحد أعمدة الإنارة مُحدثاً تلفيات بالسيارة، ثم قام بإخراج الجثة من السيارة وأسجاها أرضاً مُدعياً حدوث إصابتها ووفاتها بسبب الحادث وعقب وصول الإسعاف ونقلهم لأحد المستشفيات لاذ بالهرب محاولاً السفر خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.