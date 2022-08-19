الأمن الأردني يكشف التفاصيل.. مقتل 5 أطفال أشقاء في حريق

المصدر: البيان

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توفي 5 أطفال أشقاء في الأردن نتيجة حريق بسبب ماس كهربائي.

وكشفت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، عن سبب الحريق الذي اندلع في منزل بمنطقة الرصيفة وراح ضحيته 5 أطفال أشقاء وفق صحيفة الدستور الأردنية.

وقالت المديرية إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع تماس كهربائي داخل غرفة الأطفال.

وتوفي 5 أطفال، صباح الجمعة؛ إثر حريق شب داخل إحدى الشقق في الطابق الثاني بمنطقة إسكان الأمير هاشم في لواء الرصيفة، وفق الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي.

وقال في بيان صحفي: "جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وعملوا على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، وأخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي".

وقامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.