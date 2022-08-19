السعودية.. القبض على معنف فتاة حفر الباطن وإحالته للنيابة

المصدر: البيان

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ألقت السلطات السعودية القبض على معنف فتاة حفر الباطن وتمت إحالته للنيابة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للتعنيف من أحد أقاربها، فقد باشرت شرطة محافظة حفر الباطن البلاغ بتاريخ 19/ 1/ 1444هـ، وجرى استكمال الإجراءات النظامية والقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة حفر الباطن تقبضُ على معنف الفتاة وتحيله للنيابة العامة pic.twitter.com/D5RpR3JPFc — الأمن العام (@security_gov) August 18, 2022