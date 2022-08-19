وفاة وإصابة 29 شخصاً في حادث سير مروع بمصر

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي 7 أشخاص وأصيب 22 آخرون، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل صغيرة، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا المصرية (241 كم جنوب العاصمة القاهرة).

وتلقت عمليات النجدة بلاغا بالحادث، الذي وقع قرب بوابة الرسوم على الطريق الصحراوي الشرقي. وبانتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى الموقع، تبين مقتل 7 أشخاص، وإصابة 22 آخرين بكسور وكدمات مختلفة.

وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات العامة، وجاري إزالة آثار الحادث.

وبدأت السلطات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.