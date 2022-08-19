كرات متقزّحة.. لا هي فطر ولا نبات أو حيوان

المصدر: البيان

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هذه الكرات الصغيرة متقزحة اللون ليست عيش الغراب (فطر)، ولا هي نباتات ولا حيوانات في هذا الشأن. إنها كائنات منفصلة، تسمى myxomycetes (عفن غروي) أو الطلائعيات.

والأنواع التي تهمنا هنا تسمى Elaeomyxa cerifera، وتعيش في الغابات الرطبة على الطحالب أو جذوع الأشجار.

أما سبب هذا التقزّح اللوني في هذا النوع من الطلائعيات فهو غير محدد، وليس من المؤكد ما إذا كان له وظيفة معينة، بحسب (futura.sciences).

لكن يعتقد بعض الباحثين أن القزحية تقوي غشاء قوالب الوحل وتساعدها على مقاومة الهجمات الفطرية.

التقطت هذه الصور سارة لويد، عالمة الطبيعة والكاتبة في تسمانيا.