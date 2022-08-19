العثور على جثتي طفلين في حقائب داخل منزل مهجور بنيوزيلندا

المصدر: البين

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عثرت الشرطة النيوزيلندية على رفات طفلين صغيرين في عقار تملكه عائلة في البلاد.

وقالت الشرطة إن الصغيرين عمرهما أقل من 10 سنوات، وقد يكونا ماتا منذ أعوام.

واكتشفت الجثتان داخل حقائب سفر في خزانة مهجورة في المنزل الواقع جنوب أوكلاند، بحسب موقع "استراليا بالعربي".

وقال مفتش المباحث النيوزيلندي توفيلاو فامانويا فايلوا إن عمر الطفلين يتراوح بين 5 و10 سنوات، ويرجع تاريخ الوفاة إلى 3 أو 4 سنوات.

ولا تعتقد الشرطة أن للمكتب المسؤول عن بيع المنزل يدا في موت الطفلين، وهي تعمل مع جهات محلية وخارجية لحل لغز الجثتين.

وأكّد المحققون أنهم يراجعون تسجيلات الكاميرات جميعها وسيحاسب الشخص المسؤول عن الجريمة. كما يجري العمل على معرفة هوية الطفلين.