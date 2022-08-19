جردوها مما ادخرته طوال حياتها.. محتالو الأنترنت يقبرون حلم سيدة بالعيش في منزل جميل

المصدر: البيان

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تعرّضت سيدة من ملبورن الأسترالية لعملية احتيال عبر الإنترنت خسرت فيها جميع ما ادّخرته طوال حياتها.

تعمل دونا برين (56 عاماً) تعمل كممرضة، وبدأت بجمع المال لتقاعدها بعد انفصالها عن زوجها، لكن ما حدث معها قبل أيام كان غريباً جداً.

لاحظت دونا دخول مبلغ قدره 210 دولارات إلى حسابها المصرفي في بنك الكومنولث، ثم تلقّت اتصالاً من شخص غريب يطالب بإعادة المبلغ الذي حوّل إلى حسابها بالغلط.

وأكّدت الضحية أن الشخص لم يطلب كلمات مرور أو أية معلومة شخصية عنها، ورغم ذلك استطاع المحتالون معرفة ما يكفي لاختراق حسابها وسحب الأموال تباعاً وبسرعة، حيث سُحب مبلغ 500دولار في أول عملية، ثم 20000دولار، ثم 80000دولا، بحسب موقع "أستراليا بالعربي”.

وأضافت “أردت فقط منزلاً جميلاً أعيش فيه بعد كل المعاناة في حياتي”.

يذكر أن مئات الأستراليين تعرّضوا حتى الآن لعمليات نصب عبر الإنترنت، ووصلت الخسائر إلى ملياري دولار العام الماضي، أي ضعف المبلغ في 2020.

ولا تستطيع البنوك والمصارف ضمان عودة الأموال إلى أصحابها، حيث يبرع المحتالون بأساليبهم، ولا تجد سبيلاً سوى التحذير والدعوة إلى الحيطة والحذر دائماً.

كانت دونا برين من المحظوظين باستعادة الأموال، لكنها أصيبت بوسواس يجعلها تتفقد حسابها يومياً لتتأكد من وجود أموالها فيه