إبداع الطبيعة في جبال "سكورسبي سوند" الجليدية.. فيديو

المصدر: البيان

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ترتسم أشعة الشمس الأولى لشروق الخريف على جبال "سكورسبي سوند" الجليدية في شرق غرينلاند، لتنحت صورة لا تكفي الكلمات لوصفها.

يعد نظام المضيق البحري في القطب الشمالي هو الأكبر في العالم، فهو مليء بالأنهار الجليدية التي تفرز الجبال الجليدية بانتظام في البحر.

إذا استمعت عن كثب، يمكنك سماع طقطقة الجليد أثناء تحرك السفينة عبره.

وللسفر أو اكتشاف جبال سكورسبي سوند الجليدية، تقطع قوارب صغيرة مئات الكيلومترات عبر حزم الجليد، مروراً بالجبال الجليدية المرتفعة كناطحات سحاب.