مليون روبل لكل روسية تنجب 10 أطفال

المصدر: البيان

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أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار منح جائزة، طبق لأول مرة خلال عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، تهدف إلى تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال، حسبما ذكرت صحيفة "موسكو تايمز".

وكان ستالين قد أطلق جائزة "البطلة الأم" في العام 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما فقد الاتحاد السوفيتي ما يقدر بنحو 26 مليون شخص. ومنح هذا اللقب للنساء اللواتي يلدن 10 أطفال أو أكثر.

وقالت الصحيفة إنه وفقًا لمرسوم وقعه بوتين، سيُمنح المستحقون مكافأة قدرها مليون روبل (حوالي 16 ألف دولار) بعد أن يبلغ طفلهم العاشر عامه الأول.

يذكر أن عدد سكان روسيا آخذ في الانخفاض بشكل مطرد منذ عقود، ويبدو أن هذا الاتجاه قد ازداد سوءًا في السنوات الأخيرة.

وبين أكتوبر 2020، وسبتمبر 2021، انخفض عدد السكان الروس بمقدار 997 ألف نسمة، وذلك بسبب جائحة كورونا إلى حد كبير، وهو يشكل أكبر انخفاض مسجل في وقت السلم في التاريخ الروسي.

وكان بوتين نفسه قد أعلن سابقا أن تراجع عدد سكان روسيا "يطارده". فحين سقط الاتحاد السوفيتي في العام 1991، كان عدد سكان روسيا حوالي 148.3 مليون نسمة حسب البنك الدولي، أما في العام 2022 فقد بلغ 145.1 مليون، حسبما ذكرت صحيفة التايمز.