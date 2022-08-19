فيديوهات في «تيك توك» تزيد سرقة السيارات

المصدر: دبي - البيان

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تسببت ظاهرة على تطبيق «تيك توك» في ارتفاع سرقة السيارات في الولايات المتحدة، بسبب فيديوهات تعليمية تحولت إلى دروس «ثمينة» للمجرمين.

وأظهرت فيديوهات انتشرت بشكل كبير على التطبيق ذي الشعبية الكبيرة بين الشبان والمراهقين، كيفية اقتحام سيارة مقفلة وتشغيلها، دون الحاجة إلى مفتاح التشغيل، حسب «سكاي نيوز». وأظهر الفيديو كيفية فتح وتشغيل سيارة باستخدام مفك للبراغي وشاحن متنقل بوصلة «يو إس بي». وكان الفيديو التعليمي يهدف إلى ردع وتحذير أصحاب السيارات من مخاطر السرقة، لكنه تحول إلى درس مجاني للمجرمين، وفقاً لما أشار موقع «إندبندنت». وفي الآونة الأخيرة، أعلنت مقاطعة كوك في ولاية إلينوي الأمريكية، أن هناك زيادة بنسبة 767 بالمئة في سرقات سيارات كيا وهيونداي منذ عام 2021، وفقاً لتقرير محطة «أي بي سي».