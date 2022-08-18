أسترالية تطعن طفليها ليلاً على جانب طريق سريع

المصدر: البيان

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وجهت اتهامات إلى أم بعد أن طعنت طفليها الصغيرين بالقرب من طريق سريع شمال أديلايد بأستراليا الليلة قبل الماضية الماضية.

حيث وجهت للمرأة البالغة من العمر 35 عاماً تهمتي محاولة بالقتل بعد جلسة استماع بعد ظهر أمس، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وتزعم الشرطة أن المرأة أوقفت سيارتها على الطريق السريع الشمالي الجنوبي في وينجفيلد قبل الساعة 11:30 مساءً وأخذت طفليها الصغيرين، صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات وآخر ثلاث سنوات، من السيارة ثم طعنتهما بالسكين.

في تلك الأثناء، توقف رجل كان يقود سيارته على الطريق السريع وتدخل، ثم توقف أفراد آخرون لمساعدة في القبض على المرأة وتقييدها حتى وصول الشرطة.

جدير بالذكر أن الصبيين قد نُقلا إلى مستشفى النساء والأطفال وعولجا من إصابات خطرة، وما زالا في المستشفى بعد خضوعهما لعملية جراحية وهما في حالة مستقرة