رفضت اجهاض طفلها.. فقتلها زوجها حرقاَ!

المصدر: البيان

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قتل لبناني زوجته الشابة بضربها وإضرام النار فيها، لرفضها الخضوع لعلمية إجهاض على إثر حبل لا يريده.

وتوفيت الزوجة الشابة (21 عاما) في المستشفى أمس الأربعاء، بعد 11 يوما من نقلها إلى هناك نتيجة العنف الوحشي الذي تعرضت له، بحسب إذاعة "مونت كارلو".

وأشار الطبيب إلى أن الزوجة دخلت إلى المستشفى يوم 6 أغسطس، حيث تلقت العلاج للحروق في كامل جسدها.

وأضاف أن "الطفل توفي في رحمها وكان لابد من استئصاله جراحيًا"، لافتا إلى فرص بقائها على قيد الحياة كانت سيئة للغاية.

وأكدت تقارير وسائل إعلام محلية أن زوج الضحية قام بتعنيفها لأنها رفضت الإجهاض، معتبرا أن وضعه المادي الحالي لا يسمح له بتربية طفل.

وفي حديث مع قناة "الجديد" اللبنانية، أوضح أحد أقارب الضحية، قائلا: "عندما رفضت إجهاض الطفلة، أخذها إلى المنزل وأضرم فيها النار باستخدام أسطوانة الغاز".