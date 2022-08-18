رفات بشرية في حقائب «المزاد»

المصدر: دبي - البيان

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صُدمت عائلة نيوزيلندية بشدة، عند اكتشافها أن الحقائب التي اشترتها من أحد المزادات، تحتوي بداخلها على رفات لجثة بشرية، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وبحسب ما نقله موقع «نيوز شب»، فإن الشرطة باشرت التحقيقات بالحادثة، بعد اتصال وردها من منزل الأسرة، وسط معلومات تفيد بأن لا علاقة لتلك العائلة بالرفات، ويبدو أنها مرتبطة بأصحابها الأصليين الذين عرضوها للبيع في المزاد.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها، إذ إن تشريح الرفات سيسهل الوصول إلى هوية المتوفي والوقوف على ملابسات الحادثة، حسبما أوردت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.

وقال أحد الجيران: «أشعر بالأسف تجاه العائلة فلا علاقة لهم بالحادثة». وقالت جارة أخرى إن ابنها رأى حقيبة سفر تُنقل من العقار إلى خيمة الطب الشرعي. وأضافت إن رجال المباحث وفرق الطب الشرعي شوهدوا وهم يقفون في حالة صدمة.