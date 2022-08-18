«مخالط» يثير الهلع بين زبائن أحد المتاجر في شنغهاي

المصدر: بكين - أ.ف.ب

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أثارت الخشية من فرض إغلاق بسبب حالة مخالطة واحدة لمصاب بـ«كوفيد 19» في عطلة نهاية الأسبوع، الهلع في أحد متاجر «ايكيا» للأثاث في شنغهاي، وفق ما أظهرت مشاهد انتشرت على نطاق واسع على الإنترنت.

تطبق الصين استراتيجية صحية صارمة لمكافحة «كوفيد 19» فتضع المصابين وأحياناً المخالطين في الحجر الصحي، وتفرض تدابير إغلاق موجّهة.

في الربيع الماضي، خضعت العاصمة الاقتصادية للصين شنغهاي لإغلاق استمرّ شهرين، لمكافحة أسوأ موجة وبائية في البلاد منذ عامين.

وبعد اكتشاف حالة مخالطة واحدة السبت في متجر «ايكيا»، حاولت السلطات احتجاز جميع زبائن المجموعة السويدية، بهدف فرض حجر عليهم.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عائلات عالقة في المتجر خلف أبواب زجاجية. وفي مشاهد أخرى كان بالإمكان رؤية زبائن يفرّون بهلع من باب بدا وكأنه مخرج طوارئ المتجر في منطقة شوهوي.

وواجه الحراس صعوبات في إبقاء الأبواب مغلقة بسبب حجم الحشد.