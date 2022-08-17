مجزرة على الأسفلت.. حادث مروع على طريق الإسماعيلية القاهرة

المصدر: البيان

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وقع حادث مروع على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بوصلة أبوسلطان التابعة لمركز فايد بمحافظة الاسماعيلية، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون وجميعهم من أسرة واحدة نتيجة الحادث .

وكان الضحايا والمصابون ينوون قضاء يوم فى أحد مصايف مركز فايد بالاسماعيلية، ولكن لم يمهلم القدر الذهاب للمصيف فلقي 7 منهم مصرعهم وأصيب 13 آخرون نتيجة انقلاب الميكروباص الذى يستقلونه قبل وصولهم للمصيف بدقائق، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصي، بينما تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبياً.

وتتراوح لإصابات الـ 13 شخصاً مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الميكروباص الذى يستقلونه في وصلة أبوسلطان على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي دائرة مركز فايد.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص رقم 9264ر. ه. ج مصر على طريق مصر الإسماعيلية وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد بالإسماعيلية .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ب14 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وأسفر الحادث عن مصرع كل من بسمة فاروق السيد 45 عاما تقيم بهنباي محافظة الشرقية ومصطفى السيد سعدة 45 عاما وأصالة عصام السيد 20 عاما والطفل السيد مصطفى السيد 10 أعوام ومحمد فاروق السيد 42 عاما وعصام فاروق السيد 50 عاما وريم صلاح السيد 22 عاما، وجميعهم مقيمون ببنهباي محاقطة الشرقية، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى فايد التخصصى وفق صحيفة اليوم السابع.

كما أصيب كل من الطفل زين محمود مصطفى 4 سنوات يقيم في بهنباي محافظة الشرقية وأصيب بتوقف في عضلة القلب والتنفس وتم عمل انعاش قلبي رئوي أثناء النقل للمستشفى واستعاد النبض والتنفس واآلاء عصام فاروق 28عاما وأصيبت باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباة نزيف بالبطن ومنى سعيد السيد 34 عاماً وأصيبت باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم والطفلة نورهان عصام فاروق 13عاما وأصيبت باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم ومحمد صلاح السيد 25عاما وأصيب اشتباة كسر بالعمود الفقرى واشتباة كسر بالكاحل الأيمن واشتباة نزيف داخلي بالبطن والطفل عصام محمد فاروق 11عاما وأصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية والعمود الفقري واشتباة نزيف داخلي بالبطن والرأس والطفلة رؤى أحمد مصطفى 8 أعوام وأصيبت باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم وأروى عصام فاروق 17 عاما وأصيبت بجرح قطعي 4سم بالرأس وكدمات بالصدر والظهر وأحمد محمد فاروق 15عاما وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم وأسماء يحيى عبد الحميد 40 عاما وأصيبت بجرح قطعي 3سم بالجبهة وكدمة بالصدر والطفلة جنا هشام محمد 10 أعوام وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم والطفلة جنا شريف الشحات 12عاما وأصيبت بنزيف من الأنف والفم واشتباة كسر بقاع الجمجمة واشتباه كسر بالفخد الأيمن والطفل محمد شريف الشحات 10 أعوام وأصيب بغيبوبة واشتباة نزيف بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتصريح بدفن جثث المتوفين وسؤال المصابين فور تماثلهم للشفاء.

