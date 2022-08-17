مقتحم قلعة وندسور أراد قتل إليزابيث

المصدر: البيان

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تلقت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، نتائج تحقيقات مع شاب اعتُقل حاملاً قوساً ونشاباً في منزل الملكة إليزابيث بقلعة وندسور يوم عيد الميلاد العام الماضي، حيث قال: "أنا هنا لقتل الملكة".

وأُبلغت المحكمة أن جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما)، المتهم بموجب قانون الخيانة البريطاني، ظهر في قلعة وندسور معتمراً غطاء للرأس وقناعاً، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال ضابط شرطة إنه بدا وكأنه حارس في فيلم سينمائي، بحسب رويترز.

وكانت الملكة في القلعة وقت وقوع الحادث يوم 25 ديسمبر الماضي مع ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين من العائلة.

وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتُهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة لعام 1842.

وتوضح هذه المادة تفاصيل العقوبة على "إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء جلالة الملكة إليزابيث أو ترويعها".

وقال تشايل وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا، خلال جلسة استماع في محكمة وستمنستر الابتدائية بلندن، إنه يريد الانتقام من المؤسسة الحاكمة".