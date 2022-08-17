كلاب آلية راجمة للصواريخ!.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وسائل إعلام روسية، أول أمس الاثنين أن مهندسين روسا قاموا بتطوير كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها.

وعرض الروبوت لأول مرة الاثنين خلال المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي 2022، وهو مؤتمر لعرض الأسلحة الروسية سيستمر طوال الأسبوع.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة RIA Novosti، وهي وكالة أنباء رسمية، الروبوت وهو يتجول داخل صالة العرض.

ونقلت "مونت كارلو" عن متحدث باسم المهندسين الذين طوروا الروبوت قوله إن الكلب الآلي يمكن أن يعمل في سيناريوهات عسكرية أو مدنية.

كما يمكنه التنقل عبر المناطق التي مزقتها الحرب لتوصيل الأدوية ومسح المناطق المحيطة، ويمكنه أيضا نقل الأسلحة أو إطلاق النار.