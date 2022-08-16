تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية المصري بعد الحادث المروع

المصدر: البيان

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نشرت وزارة التنمية المحلية بياناً عن تفاصيل الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة بعد تعرضه لحادث مروع أثناء توجهه لمدينة العلمين الجديدة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك: «تعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لحادث مروري بعد ظهر اليوم بطريق وادي النطرون أثناء ذهابه إلي مدينة العلمين الجديدة قادماً من مقر الوزارة بالدقي وذلك لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء».

وأضافت : «تم نقل اللواء هشام آمنة إلي مستشفى العلمين النموذجي، ويخضع الوزير لفحوصات طبية للاطمئنان علي حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم».

وتابعت : «أثبتت الفحوصات الأولية الي وجود كدمات بسيطة والحالة الصحية مستقرة وجاري المتابعة واستكمال باقي الفحوصات الطبية اللازمة».

وانتقل وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة إلى مستشفى العلمين النموذجي بعد أن تمت إصابته في حادث تصادم مع سيارة نقل ثقيل على طريق وادي النطرون، وأصيب هشام آمنة بإصابات طفيفة، وكذلك الـ 6 أشخاص الآخرين.

يجري الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوزير التنمية المحلية وباقي المصابين في الحادث، وكانت هذه الحادثة في الكيلو 60 على طريق وادي النطرون منذ قليل.

وأكد مصدر في مديرية صحة مرسى مطروح وفق صحيفة الوفد أنه عقب تلقي بلاغ بتصادم سيارة نقل ثقيل و3 سيارات أخرى تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

يذكر أن أصيب وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة في حادث تصادم بطريق العلمين، أثناء سير موكب الوزير قبل اصطدامه بجرار زراعي، وتم نقله إلى مستشفى العلمين.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي اللواء هشام آمنة وأفراد طاقم حراسته في حادث تصادم سيارة بجرار زراعي على طريق العلمين بالساحل الشمالي.