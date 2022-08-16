بعد كنيسة أبوسيفين.. حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمصر "فيديو"

المصدر: البيان

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لم ينته العزاء بعد على ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في الجيزة بمصر حتى اندلع حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، بلاغاً من مسؤولى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة وفق صحيفة الوفد .

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وتبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة).

وبسؤال مسؤولى الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.