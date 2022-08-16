مصر.. إصابة وزير التنمية المحلية في حادث مروع "صور"

المصدر: البيان

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أصيب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في مصر في حادث تصادم مروع وتم نقله لمستشفى العلمين النموذجي حيث تعرض قبل قليل موكب الوزير إلى حادث سير، أدى إلى إصابة 7 من بينهم وزير التنمية المحلية، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل و3 سيارات وذلك في الكيلو 60 بطريق وادي النطرون "تقاطع طريق البترول مع وادى النطرون"، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى.



ووفق صحيفة الوفد فإنه عقب عقب الحادث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي ويجري الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوزير التنمية المحلية وباقي المصابين فى الحادث.

وعين قبل أيام هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية في التعديل الوزاري الأخير في مصر .

وشهد التعديل الوزاري تعيين د. رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وهانى عاطف نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري، ود. خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيراً للصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير، وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح، وزيراً للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلاني، وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبدالغني عبد العزيز أمنة، وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.