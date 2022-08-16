ضبط لوحة لبيكاسو بملايين الدولارات بحوزة عصابة مخدرات في العراق

المصدر: البيان

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في وزارة الداخلية العراقية، القبض على عصابة مخدرات وضبط لوحة مسروقة للفنان العالمي، بيكاسو، بحوزتها "تقدر قيمتها بملايين الدولارات"، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال مدير إعلام المديرية، العقيد بلال صبحي، للوكالة إن المديرية "نفذت عملية في محافظة ديالى، تم فيها إلقاء القبض على شبكة من 3 متهمين يقومون بتجارة ونقل المواد المخدرة، وقد ضبط بحوزتهم لوحة تعود للرسام العالمي بيكاسو يقدر سعرها بملايين الدولارات"، مبينا أنها "عملية كبيرة تحسب للمديرية العامة لمكافحة المخدرات".

ولم تنشر وزارة الداخلية العراقية صورا أو وتفاصيل أخرى عن اللوحة، كما لم يُعرف على الفور ما إذا كان قد تم العثور على أعمال فنية أخرى أثناء العملية.

وكانت مداهمة، السبت، في إطار عملية أوسع نطاقا بدأت في يوليو، أسفرت عن اعتقال 1300 متهم، إضافة إلى ضبط "44 كيلوغراما من المواد المخدرة".