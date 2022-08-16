أسرة تعثر على رفات جثة في حقيبة اشترتها من مزاد

المصدر: البيان

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صُدمت أسرة نيوزيلندية صدمة كبيرة عند اكتشافها أن الحقائب التي اشترتها من أحد المزادات، تحتوي بداخلها على رفات لجثة بشرية.

وباشرت باشرت التحقيقات بالحادثة، بعد اتصال وردها من منزل الأسرة، وسط معلومات تفيد بأن لاعلاقة لتلك الأسرة بالرفات، ويبدو أنها مرتبطة بأصحابها الأصليين الذين عرضوها للبيع في المزاد.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها، إذ أن تشريح الرفات سيسهل الوصول إلى هوية المتوفي، وبالتالي سيمكنها الوقوف فيما بعد على ملابسات الحادثة، حسبما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال أحد الجيران: "أشعر بالأسف تجاه العائلة فلا علاقة لهم بالحادثة، يجب على الجاني الاعتراف، إنه أمر مروع ".

وأفاد موقع "ستف" الإخباري، أن جيرانا آخرين لاحظوا رائحة كريهة قادمة من منزل العائلة يوم الخميس، قبل وقت قصير من وصول الشرطة.

وقالت جارة أخرى إن ابنها رأى حقيبة سفر تُنقل من العقار إلى خيمة الطب الشرعي، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز.

وأضافت أن رجال المباحث وفرق الطب الشرعي شوهدوا وهم يقفون في حالة صدمة.