حقيقة فصل الطلاب عن الطالبات بالجامعات المصرية

المصدر: البيان

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نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ما تردد حول الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات العام الدراسي المقبل.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها مطلقًا.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صحفي، أن أي قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.

وأهاب المتحدث بطلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، والتدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة في الأوساط الجامعية.