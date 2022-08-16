بسبب تغريدة .. مصطفى بكري يُطالب النائب العام المصري بالتحقيق مع ساويرس

المصدر: البيان

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طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري النائب العام بالتحقيق مع رجل الأعمال بعد نشر الاخير تغريدة حول حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة.

وقال "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إن نجيب ساويرس يقوم بكتابة تغريدة عكس الرياح بهدف إثارة المشاكل والأزمات والفتنة، وهذا ليس جديدًا على "ساويرس"، مشيرًا إلى أن "ساويرس" تحدث منذ فترة على أن القطاع الخاص لا يأخذ حقه في العمل في المشاريع، فرد الرئيس السيسي بأن قيمة المشاريع التي حصلت الشركات التابعة له تقدر بـ75 مليار جنيه. ولفت إلى أن "ساويرس" يهدف بهذه التغريدة بأن هناك فاعلاً وراء الحادث، دون أن يمتلك دليلاً أو تصريح صحفياً أو بياناً من الكنيسة أو من أي شاهد، مشيرًا إلى أن "ساويرس" تحدث بصيغة: " لن نقبل العزاء"، وكأنه متحدث رسمي باسم الأقباط، وهذه اللغة غير مقبولة.

وأشار إلى أن "ساويرس" يحرض على الدولة، ونشر معلومات كاذبة ليس لها صحة، مطالبًا النائب العام بالتحقيق مع "ساويرس" لإثارة للفتنة، وإشعال النيران في بلد تواجه تحديات من الداخل والخارج، متابعًا: "إنت تصب في صالح الإخوان الذي قاموا بتخفيف ضرائبك لـ14 مليار جنيه عندما قمت ببيع شركات الأسمنت بـ75 مليار".

ووجه حديثه لساويرس، قائلًا: "ماذا فعلت للكنيسة؟، هل ذهبت لتقديم واجب التعزية لأهالي الضحايا؟، هل ذهبت لزيارة المصابين في المستشفيات؟..يا أخ ساويرس لا تزايد على الدولة المصرية؟".

وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس منشورًا عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيه: "لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل ! الله هو المنتقم ! وهو الذى سيأتى بحق الضحايا.. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لان كل من يعبد الله حزين".