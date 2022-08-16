الكشف عن محطة استطلاع في "آرميا 2022" تكتشف مكالمات على بعد 2.5 كيلومتر

المصدر: البيان

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كشف معهد الأبحاث "فيكتور"، التابع لشركة الإلكترونيات الروسية، في معرض "آرميا 2022" عن محطة جديدة للاستطلاع والاستخبار.

وتتلخص إحدى وظائف المحطة، بحسب "سبوتنيك"، في التنصت على مكالمات العدو اللاسلكية وتحديد مكان وجود مصدرها.

وكشف المدير العام للشركة، سيرغي ساخنينكو، لـ"سبوتنيك" أن المحطة الجديدة تضمن التقاط مكالمات لاسلكية يمكن أن يبعد مصدرها عن المحطة 2.500 كيلومتر.

وتستطيع المحطة أن تتتبع 100 هدف مكتشف في آن واحد.

وتتحرك المحطة بوسطة سيارة "كاماز 1340".

وافتتح معرض "آرميا 2022" أمس الاثنين في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو.