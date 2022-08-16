اليرقة الكفلاوية.. جمال سّام (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمتع بهذا الجمال لريش صغير متحرك تم تصويره في خط الاستواء.

لكن أحذر أن تنخدع بجماله، فشعرة صغيرة واحدة منه فقط ستحول يدك إلى قطعة منتفخة من اللحم منقطة ببثور حمراء صغيرة!

كما يمكن أن يسبب سم ريشه حتى أعراض مثل صعوبة التنفس والغثيان، بحسب "futura.sciences".

يتكون هذا الريش، الذي يمكن أن يتخذ ألوانًا وأشكالًا مختلفة حسب الأنواع، من أشواك دقيقة سامة للغاية.

تمتلك هذه اليرقة الكفلاوية هذا النظام الوقائي للدفاع عن نفسها ضد الحيوانات المفترسة، بما في ذلك الطيور.