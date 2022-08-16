الأشجار لم تعد كافية لتقليص كميات «الكربون»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينتج البشر من 30 ملياراً إلى 40 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري، وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام، وإذا واصلنا ذلك، ستستمر حرارة الأرض في الارتفاع وستدمر في النهاية أسلوب حياتنا.

كما يتفق معظم العلماء على أننا بحاجة إلى طريقة لالتقاط بعض من ثاني أكسيد الكربون. وتتمثل إحدى الأفكار في زراعة الكثير من الأشجار.

لكن دراسة جديدة، نشرت في مجلة «ايرث فيوتشر»، تشير إلى أننا ببساطة لا نستطيع زراعة أشجار كافية لالتقاط الكمية الضرورية من ثاني أكسيد الكربون التي من شأنها أن تساعدنا على تحقيق الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس.

في الواقع، إذا تمت زراعة أشجار على مساحة بحجم الولايات المتحدة، فهي غير قادرة سوى على التقاط 10% من ثاني أكسيد الكربون الذي نبعثه سنوياً.

وتلفت الدراسة إلى أنه لا توجد مساحة كافية من الأراضي الزراعية اللازمة لإطعام البشر بالإضافة إلى زراعة العدد اللازم من الأشجار.