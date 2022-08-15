عرض عسكري استثنائي يومي عند بوابة المعبر الحدودي بين الهند وباكستان.. فيديو

المصدر: البيان

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يحتفل حرس الحدود الباكستانيون والهنود، يومياً بإغلاق المعبر بين البلدين قرب قرية واجاه الباكستانية، في طقس احتفالي فريد مفعم بالحماسة والقوة.

وشهد هذا الطقس زخماً استثنائياً قبل أيام حين حلّت الذكرى الـ 75 لاستقلال باكستان عن الهند، والذي حدث في العام 1947، وفق "يورونيوز".

والاحتفال، الذي يبدأ باستعراض للقوة والشجاعة بين جنود البلدين، ينتهي بمصافحة أخوية سريعة بينهم وبعدها تغلق البوابة الحدودية وينتهي العرض.