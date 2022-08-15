القبض على هاربين من 73 سنة سجناً في القاهرة

المصدر: البيان

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أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على هاربين من 73 سنة سجناً، في إطار حملة وزارة الداخلية لضبط المتوارين.

وبحسب "القاهرة 24" كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص المحكوم عليه في عدد 34 حكم حبس جزئي، والمقضي فيها بالحبس مدد بلغت 66 سنة، بالتردد على دائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في عدد 15 حكم حبس وغرامات مباني بإجمالي حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 19،972،800 جنيه، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.