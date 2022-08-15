الأرصاد المصرية تحذر من حالة الطقس

المصدر: البيان

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس هذه الأيام .

وأعلنت الهيئة عن استمرار ارتفاع الرطوبة اليوم الاثنين، محذرة من التعرض للشمس في أوقات الذروة.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه من المتوقع استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2-4) درجة مئوية ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على باقي الأنحاء.

من جانبها حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، من الأحوال الجوية غير المستقرة، والطقس الحار خلال الفترة المقبلة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وقالت إن "نسبة الرطوبة في مختلف محافظات الجمهورية قد تتجاوز 95% خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط في السواحل الشمالية، وتتجاوز 85% في القاهرة"، لافتة إلى أن هذه النسب هي التي تجعل الأشخاص يشعرون بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.